Латвийский депутат разочаровал соотечественников заявлением о военном потенциале России

В беседе с прессой полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии заявил, что разочарует тех, кто считает, что у России «вот-вот закончится оружие». Резервов у ВС РФ может хватить и на годы спецоперации. Кроме того, речь идет о стране, которая сама производит танки. Темпы работы оборонно-промышленного комплекса значительно увеличились.