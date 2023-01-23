Латвийский депутат разочаровал соотечественников заявлением о военном потенциале России

Резервы вооружений у России не кончаются даже в обозримой перспективе, как рассчитывали западные военные эксперты, считает депутат парламента Латвии и военный эксперт Игорь Раев.
В беседе с прессой полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии заявил, что разочарует тех, кто считает, что у России «вот-вот закончится оружие». Резервов у ВС РФ может хватить и на годы спецоперации. Кроме того, речь идет о стране, которая сама производит танки. Темпы работы оборонно-промышленного комплекса значительно увеличились.
«Нигде в Европе реально не производят танки. Да, для разных армий заказываются другие виды вооружения, но не танки. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам», — напомнил депутат.
Резюмируя все сказанное, Раев отметил, что если и говорить об истощении запасов оружия, то эта перспектива поджидает отнюдь не российских военных, а европейских партнеров Украины.