Александр Шоуа пообещал, что в последний раз высказывается о бывшей коллеге по «Непаре»

Другой солист делал все, чтобы первый мог спать, есть, гулять и танцевать, продолжил Шоуа, явно говоря про себя. Он постоянно находился в студии, проводил репетиции и саундчеки, на которые его коллега никогда в жизни не являлась, поделился певец.