Александр Шоуа пообещал, что в последний раз высказывается о бывшей коллеге по «Непаре»

Солист «Непары» Александр Шоуа снова высказался о бывшей коллеге по дуэту Виктории Талышинской. Певец пообещал, что делает это в последний раз.
Шоуа и Талышинская перестали работать вместе в 2019 году. После распада дуэта они не раз нелестно отзывались друг о друге в прессе. Артист признался, что не хочет снова «колыхать это болото».
«Всякий раз даю себе слово, что не буду говорить, но опять, видимо, должен. Я ломаюсь, потому-то не хочу делать пиар человеку, который его не заслуживает. В последний раз говорю», — заявил Шоуа в подкасте «НеДудь».
Певец отметил, что в «Непаре» были главными три человека — двое солистов и продюсер. При этом один из исполнителей жил в шикарных условиях, спал, ел, гулял и делал, что хочет, заявил артист, намекая на Талышинскую.
Другой солист делал все, чтобы первый мог спать, есть, гулять и танцевать, продолжил Шоуа, явно говоря про себя. Он постоянно находился в студии, проводил репетиции и саундчеки, на которые его коллега никогда в жизни не являлась, поделился певец.
Артист возродил «Непару» в другом составе, приобретя у продюсера права на песни дуэта. Шоуа возмутило, что Талышинская тоже хотела получить права на написанные им композиции, хотя она их только пела и больше не имеет к ним никакого отношения.
Завершил речь о бывшей коллеге певец неожиданно позитивно. Он назвал певицу очень классной девчонкой. По мнению Шоуа, у Талышинской, поющей в дуэте «2 ОКеана» многое получается. Единственное, что не получилось у артистки — выстроить отношения с теми, кто жил ее жизнью, резюмировал певец.