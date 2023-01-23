Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушками на Сахалине

Смертельная авария произошла в районе села Фирсово на 87-м км автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Водитель за рулем Nissan Serena не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser 200. В результате удара виновник происшествия погиб на месте, его пассажирка получила травмы. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.