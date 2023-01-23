Наименьшая стоимость дизеля среди страны Европы зафиксирована в Болгарии и Чехии

Наиболее дешевое дизельное топливо среди европейских стран продается в Болгарии и Чехии. Средняя стоимость литра там составляет от 1,64 до 1,7 евро, приводит агентство «Прайм» слова аналитика пражской компании Finlord Бориса Томчиака.
Он предположил, что такой низкой стоимости удается добиться за счет низкого налога на топливо для машин и льгот для дизеля. Это позволяет удерживать ценник более чем на 0,5 евро ниже, чем во Франции, Италии или Германии.
Однако прогнозы говорят о том, что стоимость топлива в ближайшее время будет расти. На этот процесс будет влиять мировой рынок нефти, соблюдение санкционных ограничений и спекуляции на местном топливном рынке.