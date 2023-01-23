Голоса в голове: врач Кульгавчук рассказал, когда стоит бить тревогу

Существует несколько типов голосов в голове. Наиболее часто встречающийся — это внутренний диалог, когда человек разговаривает как будто сам с собой. Например, при выполнении монотонной работы, бормочет что-то себе под нос. Это состояние находится в пределах психической нормы. Такие люди могут разговаривать с цветами или автомобилем. Некоторые так делают и не видят ничего предосудительного. Об этом рассказал корреспонденту ФАН врач-психиатр Евгений Кульгавчук.
«Могут быть иллюзии. Когда человеку кажется, что его кто-то окликнул. Оглянувшись, мы обнаруживаем, что это не так, и отпускаем ее, говоря себе: "показалось, бывает". С этим бороться не обязательно. Хотя человеку можно задуматься, почему стало казаться, что зовут его чаще, чем, например, раньше. Это может быть связано с повышением уровня тревоги», — рассказал врач.
Также встречаются так называемые «голоса совести». Это могут быть опасения типа: «мама бы не одобрила, прямо вот вижу ее сердитый взгляд». Но это относится больше к сфере ощущений. Можно бороться самостоятельно, обесценивая авторитет этого «голоса», либо учиться защищать себя в мыслях, либо обратиться к психотерапевту.
Могут быть «голоса - мысли». Такое наблюдается у перфекционистов и происходит родом из детства. Когда родители токсично критиковали своего ребенка, даже на фоне его успехов говорили: «а можно было сделать получше». Тогда, даже когда человек сделал все хорошо, он думает, что сделал неидеально. Это серьезно портит качество жизни и не дает возможности радоваться ей. Во время психотерапевтического процесса пациент с врачом, шаг за шагом, учится мыслить иначе, выводить на правильное восприятие и осмысление события в жизни.
«Пятый вариант — это голоса в виде слуховых галлюцинаций. Они могут издеваться над человеком, быть императивными и приказывать, что ему делать. Это уже не психотерапия, а психиатрия. Бороться с такими галлюцинациями самостоятельно не нужно — следует обращаться к психиатрам или в стационар. Поскольку галлюцинации в виде императивных голосов могут заставить больного, например, совершить суицидальную попытку. Берегите свое психическое здоровье. Будьте внимательны к себе и своим близким», — объяснил Евгений Кульгавчук.
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