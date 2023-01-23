Голоса в голове: врач Кульгавчук рассказал, когда стоит бить тревогу

Могут быть «голоса - мысли». Такое наблюдается у перфекционистов и происходит родом из детства. Когда родители токсично критиковали своего ребенка, даже на фоне его успехов говорили: «а можно было сделать получше». Тогда, даже когда человек сделал все хорошо, он думает, что сделал неидеально. Это серьезно портит качество жизни и не дает возможности радоваться ей. Во время психотерапевтического процесса пациент с врачом, шаг за шагом, учится мыслить иначе, выводить на правильное восприятие и осмысление события в жизни.