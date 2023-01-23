Политолог Григорьев об откровениях иностранных политиков: нет необходимости в приличиях

Вспомним, как осенью бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пояснила общественности, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Киеву время подготовиться к войне с РФ. Из последних событий — признания экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. А теперь вот и бывший глава польского МИД Радослав Сикорский признался, что в начале СВО Польша подумывала о разделе Украины.