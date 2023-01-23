Политолог Григорьев об откровениях иностранных политиков: нет необходимости в приличиях

В последнее время иностранных политических деятелей стало подозрительно часто «прорывать» на неожиданные откровения, раскрывающие неприглядные действия Запада вокруг российской спецоперации на Украине. В чем причина таких признаний, объяснил корреспонденту ФАН член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.
Вспомним, как осенью бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пояснила общественности, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Киеву время подготовиться к войне с РФ. Из последних событий — признания экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. А теперь вот и бывший глава польского МИД Радослав Сикорский признался, что в начале СВО Польша подумывала о разделе Украины.
По мнению Максима Григорьева, что-либо скрывать Западу стало просто незачем, вот и выкладывают все как есть, не считаясь с приличиями.
«На мой взгляд, это связано с тем, что последние элементы какого-то приличия в поведении западных стран — и США, и Европы — исчезают. Потому что данные страны открыто говорят о том, что воюют напрямую с Россией с помощью Украины Они видят свою задачу в том, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла “на поле боя”. Вот и делают все что могут с учетом, так сказать, такой позиционированной ситуации. Какие-либо дипломатические или мягкие формулировки западные страны не видят необходимости использовать. Они прямо говорят о своих целях, о своих задачах и прямо рассказывают, что именно для решения этих задач они использовали данную стратегию на протяжении всего этого времени. Всех этих восьми лет гражданской войны на Украине», — поделился своим мнением политолог.
Ранее Максим Григорьев объяснил истерику вокруг баскетболистки-наркоманки из США Бритни Грайнер влиянием американского нарколобби.