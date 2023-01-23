Премьер Польши Моравецкий назвал позорным «признание» Сикорского о разделе Украины

Заявления бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского касательно раздела Украины позорны. Так считает премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Он обратился к бывшему польскому министру иностранных дел с требованием немедленно «взвесить свои слова». Помимо этого, глава кабмина страны попросил местную оппозицию «отмежеваться» от высказываний Сикорского.
«Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны», — подчеркнул Моравецкий, поделившись соответствующей публикацией на своей странице в Twitter.
Ранее экс-глава МИД Польши признался, что официальная Варшава якобы планировала раздел украинского государства в начале спецоперации России. Речь идет о «первых десяти днях». С таким заявлением Сикорский выступил на радио Zet.