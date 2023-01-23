Пентагон объяснил, когда украинская армия получит БМП Bradley

США планируют доставить боевые машины пехоты (БМП) Bradley для Украины в течение ближайших недель, о чем журналистам сообщили в минобороны США.
Планами по отправке машин поделился на брифинге для журналистов в Пентагоне высокопоставленный представитель американского ведомства.
«Что касается Bradley, то они еще не прибыли... Мы говорим о неделях, а не о месяцах», — сообщил спикер.
Напомним, США с начала спецоперации успели отправить Киеву военную помощь на сумму свыше 26 миллионов долларов, куда вошли системы HIMARS, зенитные комплексы NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, внедорожники, вертолеты и боеприпасы. В минувшую пятницу Пентагон сообщил, что готовит к отправке еще и системы ПВО NASAMS.