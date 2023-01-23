Пентагон объяснил, когда украинская армия получит БМП Bradley

Напомним, США с начала спецоперации успели отправить Киеву военную помощь на сумму свыше 26 миллионов долларов, куда вошли системы HIMARS, зенитные комплексы NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, внедорожники, вертолеты и боеприпасы. В минувшую пятницу Пентагон сообщил, что готовит к отправке еще и системы ПВО NASAMS.