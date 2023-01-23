Захарова: нападки на журналистов не решат проблемы Франции с электроэнергией

Власти Франции не решат проблемы с электроэнергией, совершая нападки на неугодные средства массовой информации. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.
Так она отреагировала на новые протесты в Париже. В этот раз на улицы вышли пекари, возмущенные ростом тарифов на электричество.
«Вот мне интересно, когда RT France завершит свою работу, пекари сразу успокоятся? Тарифы вернутся на базу? Электроэнергия потечет по венам французской экономики даром? Вместо борьбы с журналистами лучше бы Елисейский дворец занялся насущными проблемами», — посоветовала Захарова.
Франция и другие страны ЕС на фоне украинского кризиса стали вводить санкции против России. В итоге в Европе резко увеличилась стоимость топлива.