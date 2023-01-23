Украине предсказали резкое сокращение урожая зерновых в 2023 году

Также на 22% сократились посевные площади и уменьшилось количество используемых удобрений. В связи с этим прогноз урожайности на 2023-й выглядит неутешительным — со снижением почти до 50%. Впрочем, голод стране не грозит: даже сокращенных объемов урожая хватит для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос, считают аграрии.