Украине предсказали резкое сокращение урожая зерновых в 2023 году

Украина сталкивается с постепенным снижением урожайности зерновых. Причинами являются недостаточное количество территорий для посева, проблемы с финансированием и затруднения в экспорте.
Кроме того, Украине пришлось перейти на перевозки сельхозпродукции по железной дороге после ограничений морских путей в условиях российской спецоперации. Не спасает ситуацию и появление зернового коридора. По сравнению с рекордным 2021 годом экспорт в 2022-м снизился вдвое.
Также на 22% сократились посевные площади и уменьшилось количество используемых удобрений. В связи с этим прогноз урожайности на 2023-й выглядит неутешительным — со снижением почти до 50%. Впрочем, голод стране не грозит: даже сокращенных объемов урожая хватит для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос, считают аграрии.