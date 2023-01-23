Дубль российского форварда Кокорина принес «Арису» победу над «Аполлоном»

Два гола российского нападающего Александра Кокорина помогли «Арису» обыграл «Аполлон» в матче чемпионата Греции.
«Арис» со счетом 3:1 обыграл «Аполлон» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча проходила на стадионе «Цирион Атлетик Центр». Дублем в этом матче отметился 31-летний российский форвард Александр Кокорин. Один из голов нападающий забил ударом с пенальти.
На счету Кокорина уже шесть мячей в нынешнем сезоне чемпионата Кипра. Он входит в пятерку лучших бомбардиров турнира. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».