Дубль российского форварда Кокорина принес «Арису» победу над «Аполлоном»

«Арис» со счетом 3:1 обыграл «Аполлон» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча проходила на стадионе «Цирион Атлетик Центр». Дублем в этом матче отметился 31-летний российский форвард Александр Кокорин. Один из голов нападающий забил ударом с пенальти.