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Наемники из американской ЧВК «Моцарт» выразили надежду на контракт с ВСУ

Армия
Наемники из американской ЧВК «Моцарт» выразили надежду на контракт с ВСУ

Американские наемники из ЧВК «Моцарт» заявили, что не против подписать контракт с командованием ВСУ. «Солдаты удачи» планируют получать указания от Вашингтона.

Газета Telegraph со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Мильбурна сообщила, что его организация рассчитывает на контракт от ВСУ на обучение личного состава.

«Мильбурн заявил, что надеется, что январь 2023 года принесет первый контракт с вооруженными силами Украины на обучение», — пишет Telegraph.

Для заключения контрактов с Украиной ЧВК основала компанию, но журналисты подозревают, что «Моцарт» желаемый контракт не получит. Со стороны Пентагона комментариев по поводу заявлений «Моцарта» не поступало.
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