Бронешорты и маскировочные пончо: инновационную форму для бойцов СВО шьют в Тольятти

Тольяттинское ателье «Стрижи» изготавливает изделия для армии с 2018 года. Недавно в их ассортименте появились новые модели, ставшие настоящим хитом среди военных, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Одна из таких новинок — «пончо-невидимка». Экипировка не только согреет солдата в мороз, но и сделает его незаметными для тепловизора.