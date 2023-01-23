Бронешорты и маскировочные пончо: инновационную форму для бойцов СВО шьют в Тольятти

Ателье «Стрижи» занимается пошивом уникальной спецодежды для российских военнослужащих. Портные разработали экипировку, которая защитит солдат от вражеских тепловизоров и осколочных ранений.
Тольяттинское ателье «Стрижи» изготавливает изделия для армии с 2018 года. Недавно в их ассортименте появились новые модели, ставшие настоящим хитом среди военных, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Одна из таких новинок — «пончо-невидимка». Экипировка не только согреет солдата в мороз, но и сделает его незаметными для тепловизора.
«Тактическое тепловизионное пончо позволяет бойцу скрыться от разведки квадрокоптеров с тепловизорами врага. Оно утепленное и технически заменяет плащ-палатку» — продемонстрировал изделие директор ателье Кирилл Мезин.
Компания успешно испытала разработанную экипировку на полигоне. На кадрах тепловизора видно, что человек в специально плаще становится незаметным, тогда как мужчина в обычном бронежилете «светится» в темноте. Эффект «незаметности» дает специальная непромокаемая ткань, которая не пропускает тепловое излучение.
«На сегодняшний момент это готовое изделие, которое уже используется на передовой, спасает жизни и помогает бойцам оставаться невидимыми» — отметил глава швейного цеха.
Особой популярностью среди бойцов пользуются противоосколочные шорты. Изделие защищает область ниже бронежилета и позволяет медикам легко снять его в случае ранения.
«Все остальные элементы бойца от поясницы до колена закрыты кевларовой броней первого класса защиты. Дополнительный пояс усиленный, что позволяет закрывать спину, начиная от края бронежилета для защиты копчика», — подчеркнул Мезин.
Следующие уникальные новинки ателье «Стрижи» — модифицированные напашники, увеличенные спальные мешки, защитные вороты под бронежилет и усовершенствованные туристические хобы.