Психолог Полуэктова объяснила, почему при ранней беременности нельзя осуждать девочку

Нередко родственники полагают, что ранней беременностью девочка позорит семью перед обществом. Психолог отметила, что времена изменились. Теперь молодым роженицам оказывают всестороннюю помощь и не воспринимают их негативно, сообщает портал «Тульская служба новостей». Если самые близкие люди начинают осуждать девочек, они чувствуют себя одинокими и растерянными.