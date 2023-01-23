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Психолог Полуэктова объяснила, почему при ранней беременности нельзя осуждать девочку

Общество
Психолог Полуэктова объяснила, почему при ранней беременности нельзя осуждать девочку

Узнав о ранней беременности, многие родители начинают осуждать дочерей. Однако психолог Ольга Полуэктова подчеркнула, что этого делать нельзя. Такое поведение может привести к тяжелым последствиям.

Нередко родственники полагают, что ранней беременностью девочка позорит семью перед обществом. Психолог отметила, что времена изменились. Теперь молодым роженицам оказывают всестороннюю помощь и не воспринимают их негативно, сообщает портал «Тульская служба новостей». Если самые близкие люди начинают осуждать девочек, они чувствуют себя одинокими и растерянными.

Полуэктова сделала акцент на том, что в сложившейся ситуации моральная поддержка нужна и матери, и роженице. Так они обе поймут, что семья не отвернулась от них.
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