Группа «Черкизово» подняла долю расчетов в юанях за поставки в Китай до 50%

В целом российский производитель реализовал около 75 тысяч тонн куриного мяса, и это более чем на 20% больше, чем в 2021 году. Самый заметный рост экспортных продаж зафиксирован в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки — там объем отгрузок увеличился примерно на треть и приблизился к 10 тысячам тонн. Поставки свинины равнялись около 15 тысяч тонн (плюс 15%), уточняет «Интерфакс».