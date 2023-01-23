Группа «Черкизово» подняла долю расчетов в юанях за поставки в Китай до 50%

Группа «Черкизово» по итогам прошлого года заключила контракты на поставки почти 100 тысяч тонн мясной продукции, и Китай стал одним из основных направлений. Доля контрактов, заключенных с КНР в юанях, достигла 50%.
В целом российский производитель реализовал около 75 тысяч тонн куриного мяса, и это более чем на 20% больше, чем в 2021 году. Самый заметный рост экспортных продаж зафиксирован в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки — там объем отгрузок увеличился примерно на треть и приблизился к 10 тысячам тонн. Поставки свинины равнялись около 15 тысяч тонн (плюс 15%), уточняет «Интерфакс».
Россия в последнее время прикладывает максимум усилий, чтобы перейти на расчеты в национальных валютах с торговыми партнерами. Это укрепляет рубль и устраняет зависимость от долларовой системы.