Вострецов после заявления Медведева о врагах России призвал избавиться от «тромбов во власти»

Россия должна избавиться не только от открытых врагов, но и устранить «тромбы во власти». Об этом заявил руководитель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
В беседе с Федеральным агентством новостей политик прокомментировал призыв зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева избавиться от занимающих антигосударственную позицию сил. По мнению Вострецова, Москве следует заняться серьезной чисткой во всех эшелонах власти.
«И главное избавиться не только от открытых врагов, а и от реальных тромбов во власти, которые из-за страха потерять свое теплое место не принимают никаких решений, не берут на себя ответственность, а только и занимаются выжиданием команд и откровенно саботируют необходимость принятия нужных решений. А несвоевременно принятые меры иногда приносят вред не хуже открытых врагов», — отметил глава СОЦПРОФ.
Он добавил, что Дмитрий Медведев своими заявлениями продемонстрировал себя в качестве настоящего патриота и серьезного лидера. А России сейчас как раз нужны молодые руководители, которые способны брать на себя ответственность.
«Осталось еще и партию немного взбодрить, и тогда такие харизматичные лидеры, как Кадыров, появятся во всех регионах России. И у нас не будет больше проблем с мобилизацией или модернизацией, а под чутким руководством Владимира Путина наша страна способна не просто победить укрофашистов, но и стать мировым флагманом в экономике и производстве!» — заключил Вострецов.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев рассказал о размещении врагов России. По его словам, они находятся в Европе, Северной Америке, Японии и Австралии.