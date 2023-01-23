Экономисты назвали ключевые факторы, влияющие на стоимость золота

В настоящее время основное внимание смещено на заседание ФРС и ожидании об изменении процентной ставки. ФРС может поднять ставку на 25 б.п., что является фактором поддержки для золота, поскольку замедляется ужесточение. По мнению экономистов, в ближайшее время цена на золото будет находится в диапазоне 1880-2000 долларов за тройскую унцию. Однако стоимость буде реагировать на слухи об изменении процентной ставки со стороны ФРС и колебаться.