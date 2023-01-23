Экономисты назвали ключевые факторы, влияющие на стоимость золота

Цена на золото по итогам торгов 20 января снизилась на 0,3%, опустившись с отметки 1932 до 1925 рублей за тройскую унцию. В целом золото торгуется в районе девятимесячных максимумов. Слабость доллара оказывает поддержку золоту. По индексу доллара DXY, снижение произошло в районе отметки 101,5 пунктов, но при этом подросли доходности десятилетних американских гособлигаций с 3,4% до 3,5%. Об этом рассказали ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня».
Согласно данным по продаже жилья на вторичном рынке США, по итогам декабря снижение составило 1,5% (месяц к месяцу).
«Это достаточно негативная динамика, несмотря на то, что снижение ожидалось на 5,4%. Это говорит о том, что все-таки проблема в экономике США есть. Вскоре появятся данные по ВВП, а также информация по базовому индексу расходов на личное потребление. Последний является инфляционным показателем, на который серьезно ориентируется ФРС при принятии решений», — объяснили эксперты.
В настоящее время основное внимание смещено на заседание ФРС и ожидании об изменении процентной ставки. ФРС может поднять ставку на 25 б.п., что является фактором поддержки для золота, поскольку замедляется ужесточение. По мнению экономистов, в ближайшее время цена на золото будет находится в диапазоне 1880-2000 долларов за тройскую унцию. Однако стоимость буде реагировать на слухи об изменении процентной ставки со стороны ФРС и колебаться.
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