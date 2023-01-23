В Госдуме состоялось заседание круглого стола: «Обращение лекарственных средств в новых условиях»

В малом зале Государственной думы собрались депутаты, сенаторы, главы министерств и соответствующих ведомств. В течении трех часов они обсуждали возникшие в новых условиях проблемы с госзакупками и как правильно выстроить новую систему госзакупок. Открывая совещание депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Александр Петров призвал присутствующих обозначить проблему и предложения по их решению.
В свою очередь Глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что без правильно выстроенного льготного лекарственного обеспечения «мы с большим трудом сможем достигнуть основной стратегической цели нашего здравоохранения — увеличение продолжительности жизни». По его словам, правильно выстроенная система госзакупок является неотъемлемой частью льготного лекарственного обеспечения.
«Все мы понимаем, в каких условиях мы сейчас находимся, в чем важность этой проблемы, и работать мы должны по-новому. Достаточно большое количество тем сегодня будут подняты и самое главное, чтобы все эти обсуждения заканчивались конкретными решениями», — подчеркнул парламентарий.
В своей речи заместитель Председателя Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков выделил проблемы логистики, когда транспортные компании не хотят возить лекарства по месту назначения, по его мнению, именно этот вопрос требует обсуждения. Второй вопрос — это дефицит лекарственных препаратов. Политик напомнил присутствующим, введение маркировки проводилось, чтобы мониторить лекарства на складах. Даванков предложил совместно проработать единую систему, чтобы механизм улучшался.
Третью тему, которую он затронул — это изменение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов из списка, который формируется правительством, при этом в этот список вообще не вошли препараты высокозатратных нозологий. Парламентарий предложил вернуть эти препараты в списки.
Замруководителя фракции Единая Россия, депутат государственной думы Андрей Исаев также отметил проблему с госзакупками и призвал контролировать этот процесс. Поскольку, есть примеры замены качественных отечественных препаратов на более дорогие импортные, к примеру, из Франции.
«Такое решение порождает целую серию рисков. Это риск для больных, потому что завтра поставки этого французского препарата могут прекратиться, это риск для нашего бюджета, потому что французский препарат стоит дороже, это риски для нашей фармакологической промышленности, которая лишается заказа, вынуждена сворачивать уже развернутое производство», — отметил Исаев.
При этом он подчеркнул, что необходима осторожная централизация и начать надо именно с онкологических препаратов. Поскольку историй с заменой отечественных препаратов на более дорогие импортные случались в последнее время часто и именно в этой сфере. По его мнению, если бы была единая централизованная система госзакупок, то такой подмены не произошло.
Также в рамках круглого стола выступила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, она рассказала о динамике цен на лекарства и жалобах пациентов.