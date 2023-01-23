В Госдуме состоялось заседание круглого стола: «Обращение лекарственных средств в новых условиях»

При этом он подчеркнул, что необходима осторожная централизация и начать надо именно с онкологических препаратов. Поскольку историй с заменой отечественных препаратов на более дорогие импортные случались в последнее время часто и именно в этой сфере. По его мнению, если бы была единая централизованная система госзакупок, то такой подмены не произошло.