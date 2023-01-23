Погранслужба США задержала четверть миллиона мигрантов на границе Мексики

Вашингтон, 23 января. Количество незаконных пересечений границы США и Мексики достигло в декабре 250 тысяч случаев и установило исторический рекорд. Об этом сообщили представители погранично-таможенной службы США (CBP).
Согласно опубликованным данным, показатели декабря превысили предыдущий рекорд, который был зафиксирован в мае 2022 года. Тогда на границе были задержаны более 241 тысячи нелегалов. Если же сравнивать эти цифры с показателями предыдущих периодов, то можно заметить, что за два года количество нелегалов, которые переходят мексиканскую границу, увеличилось более, чем в три раза. При этом, как отметили в погранслужбе, для 14% нелегалов это уже не первая попытка проникнуть в Соединенные Штаты.
Несмотря на рекордную цифру, исполняющий обязанности комиссара CBP Трой Миллер заявил, что усилия администрации Байдена по защите границы были эффективными.
«Декабрьское обновление показывает, что наши новые меры по охране границ работают. Несмотря на то, что общее число незаконных переходов увеличилось, мы продолжали наблюдать резкое сокращение числа венесуэльцев, незаконно пересекающих нашу юго-западную границу, на 82% по сравнению с сентябрем 2022 года», — отметил чиновник.
Уточнение Миллера касается стартовавшей в середине октября правительственной программы для граждан Венесуэлы, которая упростила им въезд на территорию США. Согласно установленным квотам, до 24 тысяч венесуэльцев ежегодно может прибыть в Соединенную США при наличии спонсора для оказания «финансовой и иной поддержки».
Кроме того, в начале января администрация Байдена расширила действие программы на граждан Кубы, Никарагуа и Гаити. Это означает, что граждане этих стран могут подать заявление, и если они соответствуют критериям отбора, они могут получить двухлетнее разрешение на работу в Соединенных Штатах.
В то же, по словам главы CBP, рост количества нелегалов связан с «контрабандистами, распространяющими дезинформацию вокруг постановления суда об отмене законодательного акта, известного как «раздел 42». Согласно этому документу, мигранты беженцы обязаны дожидаться решения иммиграционных властей на территории сопредельного государства.
Бывший исполняющий обязанности комиссара CBP Марк Морган не разделяет оптимизма Миллера, охарактеризовав ситуацию на границе как «катастрофический кризис». По его словам, администрация Байдена исказила актуальную ситуацию.
«То, что происходило на границе последние два года, продолжает оставаться катастрофическим кризисом, и Белый дом, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и сторонники открытых границ продолжают лгать об этом. При последнем президенте-демократе 25 000 незаконных переходов границы считались кризисом, для администрации Байдена в 10 раз большее число — просто обычное дело», — подчеркнул он.
Морган считает, что политика администрации Байдена в отношении открытых границ «потерпела полный провал, но Белый дом продолжает абсурдно утверждать обратное».