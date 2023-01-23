Погранслужба США задержала четверть миллиона мигрантов на границе Мексики

Согласно опубликованным данным, показатели декабря превысили предыдущий рекорд, который был зафиксирован в мае 2022 года. Тогда на границе были задержаны более 241 тысячи нелегалов. Если же сравнивать эти цифры с показателями предыдущих периодов, то можно заметить, что за два года количество нелегалов, которые переходят мексиканскую границу, увеличилось более, чем в три раза. При этом, как отметили в погранслужбе, для 14% нелегалов это уже не первая попытка проникнуть в Соединенные Штаты.