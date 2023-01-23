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В Екатеринбурге суд начал рассмотрение дела об организации АУЕ в колонии

Происшествия
В Екатеринбурге суд начал рассмотрение дела об организации АУЕ в колонии

Свердловский областной суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении двух граждан, отбывающих наказание в ИК-52. Их обвиняют в организации ячейки АУЕ✱ (экстремистское движение, запрещенное в РФ) на территории колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, один из фигурантов занял высшее положение в преступной иерархии. Он также применял насилие против других заключенных за их содействие администрации исправительного учреждения. Мужчины не отрицали свою вину.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
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