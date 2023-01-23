Бывшая солистка «Стрелок» пожаловалась, что пережила микроинсульт на суде с Волочковой

Бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская рассказала, как проходил ее суд с балериной Анастасией Волочковой. Певица пожаловалась, что пережила микроинсульт во время разбирательства.
Любомская подала в суд на мастерицу шпагатов, поскольку та ее оскорбляла. Хотя экс-солистка «Стрелок» одержала победу над Волочковой, разбирательство стоило ей здоровья.
«Это мне стоило микроинсульта прям в процессе», — призналась певица в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Артистка уточнила, что подала иск против балерины в марте прошлого года. Разбирательство затянулось до августа. Оппонентка Любомской явилась на главное заседание, и бывшей солистке «Стрелок» пришлось полчаса слушать умозаключения о себе.
В какой-то момент певица, с ее слов, почувствовала, как ее перекосило. Любомская не ощущала левую часть лица, поэтому предположила, что она деформировалась.
Врач, присутствовавший в студии, считает, что у артистки случился гипертонический криз. По его мнению, из-за этого произошло временное нарушение мозгового кровообращения.
Волочкова должна выплатить экс-солистке «Стрелок» около 350 тысяч рублей по решению суда, сообщает «Вечерняя Москва». Однако Любомская считает, что у ее конфликта с балериной будет продолжение.