Труп британского инструктора по дайвингу нашли на «острове смерти» в Таиланде

Мертвого экстремала обнаружили в его бунгало. Сотрудники полиции практически сразу сделали вывод, что британец скончался по естественным причинам. Друзья погибшего не поверили стражам порядка. В частности, они удивлены, как эксперты настолько быстро провели вскрытие. Некоторые допускают, что этой процедуры не было.