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Труп британского инструктора по дайвингу нашли на «острове смерти» в Таиланде

Происшествия
Труп британского инструктора по дайвингу нашли на «острове смерти» в Таиланде

Правоохранители Таиланда быстро «разобрались» в причине смерти 48-летнего инструктора по дайвингу из Британии. Тело мужчины нашли на острове Ко Тао, который некоторые называют «островом смерти», сообщило издание The Sun.

Мертвого экстремала обнаружили в его бунгало. Сотрудники полиции практически сразу сделали вывод, что британец скончался по естественным причинам. Друзья погибшего не поверили стражам порядка. В частности, они удивлены, как эксперты настолько быстро провели вскрытие. Некоторые допускают, что этой процедуры не было.
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