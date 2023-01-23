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До смерти затоптавшего сторожа верблюда убили в Омской области

Происшествия
До смерти затоптавшего сторожа верблюда убили в Омской области

В Омской области застрелили верблюда, который затоптал насмерть охранника охотничьей базы. Расправу над животным учинил один из местных жителей, к которому обратились перепуганные соседи. Об этом пишет новостной Telegram-канал Shot.

Напомним, что трагедия случилась недавно в деревне Приозерка. На опубликованной в Сети записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как сторож попытался куда-то увести верблюда. Однако тот начал сопротивляться, и в результате повалил мужчину на снег, после чего затоптал насмерть.
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