До смерти затоптавшего сторожа верблюда убили в Омской области

Напомним, что трагедия случилась недавно в деревне Приозерка. На опубликованной в Сети записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как сторож попытался куда-то увести верблюда. Однако тот начал сопротивляться, и в результате повалил мужчину на снег, после чего затоптал насмерть.