Режиссер Сокуров высказался о включении фильма его ученицы в программу Берлинале

Он назвал работу Мусаевой выдающейся и отметил, что она снята на чеченском языке. В киноленте нет ни одного профессионального артиста, в ней снимались только жители села. У фильма простой, но интересный сюжет, который разворачивается вокруг семьи, живущей в Ингушетии.