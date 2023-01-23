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Режиссер Сокуров высказался о включении фильма его ученицы в программу Берлинале

Общество
Режиссер Сокуров высказался о включении фильма его ученицы в программу Берлинале

Режиссер Александр Сокуров высказался о включении фильма его ученицы Малики Мусаевой «Птица ищет клетку» в программу Берлинского кинофестиваля.

Сокуров признался, что новость сделала его счастливым. Режиссер рассказал, что гордится Мусаевой, ведь она была одной из лучших учениц его мастерской в Нальчике.

«Блестящая, абсолютно талантливая, абсолютно самоотверженный человек, великолепно училась – в общем, просто идеальный мастер», — заявил Сокуров РИА Новости.

Он назвал работу Мусаевой выдающейся и отметил, что она снята на чеченском языке. В киноленте нет ни одного профессионального артиста, в ней снимались только жители села. У фильма простой, но интересный сюжет, который разворачивается вокруг семьи, живущей в Ингушетии.
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