Два человека пострадали при столкновении экскаватора с автобусом в Нижнем Тагиле

За рулем общественного транспорта находился 65-летний мужчина. Он получил легкие травмы. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой. Кроме того, пострадал 36-летний пассажир автобуса, который находился на переднем сиденье слева. Его госпитализировали с ушибами. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.