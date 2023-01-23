Два человека пострадали при столкновении экскаватора с автобусом в Нижнем Тагиле

Экскаватор ковшом разбил пассажирский автобус в Нижнем Тагиле. Пострадали два человека, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Инцидент произошел в районе дома № 38 на улице Быкова. Водитель экскаватора XCMG, двигаясь по дороге, решил повернуть направо и не пропустил пассажирский автобус, у которого было преимущество.
За рулем общественного транспорта находился 65-летний мужчина. Он получил легкие травмы. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой. Кроме того, пострадал 36-летний пассажир автобуса, который находился на переднем сиденье слева. Его госпитализировали с ушибами. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.