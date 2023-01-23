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Два человека пострадали при столкновении экскаватора с автобусом в Нижнем Тагиле

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении экскаватора с автобусом в Нижнем Тагиле

Экскаватор ковшом разбил пассажирский автобус в Нижнем Тагиле. Пострадали два человека, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Инцидент произошел в районе дома № 38 на улице Быкова. Водитель экскаватора XCMG, двигаясь по дороге, решил повернуть направо и не пропустил пассажирский автобус, у которого было преимущество.

За рулем общественного транспорта находился 65-летний мужчина. Он получил легкие травмы. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой. Кроме того, пострадал 36-летний пассажир автобуса, который находился на переднем сиденье слева. Его госпитализировали с ушибами. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
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