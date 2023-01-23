Слабоумие и отвага: решиться ли Таллин заблокировать для РФ Финский залив

Напомним, что согласно действующим нормам международного морского права территориальными водами считается участок на удалении 12 морских миль от берега (примерно 22 километра). Следующие 12 миль считаются «прилежащей зоной». Именно в этих водах Эстония намерена останавливать российские корабли. Номинально в этих пределах государство все еще может осуществлять ограниченный контроль, что предотвратить нарушение своих таможенных, налоговых, иммиграционных или санитарных законов и правил. Однако в случае узких проливов (коим и является Финский залив), как правило, стороны договариваются между собой не «вставлять друг другу палки в колеса».