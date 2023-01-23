Слабоумие и отвага: решиться ли Таллин заблокировать для РФ Финский залив

Несмотря на бравурные заявления эстонцев о блокировке российского судоходства по Финскому заливу, такое решение вряд ли на самом деле будет принято. Таллин должен понимать, что столь вопиющее нарушение всех норм может повлечь за собой непоправимые последствия. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Сегодня, 23 января, главами эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин намерен заблокировать движение российских судов в своей «прилежащей зоне».
«Я думаю, что Россия обеспечит все-таки свободу судоходства между своими территориями. Эстония понимает, что в этом случае она нарушает базовые принципы сосуществования. Поэтому вербальная угроза озвучена. А вот будет она осуществлена в реальности и какие шаги предпринять России — это, на данный момент, вопрос открытый. Движение явно недружественное и, соответственно, противоречащее международному праву. Другое дело, что на это право уже всем все равно. Но надо понимать, что практические последствия этого решения могут обернуться катастрофой. Поэтому будем исходить из того, что Таллин на это не пойдет», — рассказал эксперт.
Напомним, что согласно действующим нормам международного морского права территориальными водами считается участок на удалении 12 морских миль от берега (примерно 22 километра). Следующие 12 миль считаются «прилежащей зоной». Именно в этих водах Эстония намерена останавливать российские корабли. Номинально в этих пределах государство все еще может осуществлять ограниченный контроль, что предотвратить нарушение своих таможенных, налоговых, иммиграционных или санитарных законов и правил. Однако в случае узких проливов (коим и является Финский залив), как правило, стороны договариваются между собой не «вставлять друг другу палки в колеса».