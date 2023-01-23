Глава Турции Эрдоган развеял надежды Швеции на поддержку в членстве в НАТО

Официальному Стокгольму не следует рассчитывать на содействие Анкары в отношении членства страны в НАТО. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Во время обращения к нации после встречи с правительством он напомнил об антиисламских выступлениях на шведской территории. По мнению главы республики, те, «кто творят такую ересь», и те, кто дает на это разрешение, должны нести ответственность за свои решения.
«Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО», — развеял надежды Швеции Эрдоган.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Москва пойдет на военно-технические меры в случае расширения рядов Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по результатам деятельности российской дипломатии.