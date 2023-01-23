CSIS: конфликт на Украине выявил слабость американского ВПК

Украинский конфликт позволил выявить слабые места военно-промышленной отрасли Соединенных Штатов, которые могут обернуться серьезной проблемой в случае противостояния страны с Китаем. Соответствующий анализ провел Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
«Оборонно-промышленная база США не подготовлена в должной мере к существующей в настоящее время конкурентной среде в области безопасности», — отмечают эксперты.
Согласно проведенному анализу, Министерству обороны США придется значительно превысить существующие запасы боеприпасов в случае начала главного регионального конфликта, такого, как война с КНР в Тайваньском проливе. Американские оборонные предприятия оказались не в состоянии оперативно восполнять запасы оружия, в чем и заключается основная стратегическая опасность для Вашингтона.