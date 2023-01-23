Экс-ректор воронежского вуза получил три года колонии за растрату 58 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор бывшему ректору Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергею Колодяжному за растрату 58 миллионов рублей. Мужчина отправится в колонию на пять лет, сообщают местные СМИ.
По данным следствия, фигурант уголовного дела незаконно выписывал коллегам выплаты и премии, которыми распоряжался по своему усмотрению. Всего он присвоил 58 миллионов рублей, которые должны были получить 180 сотрудников. Преступления совершались с 2015 по 2020 год.
Ленинский районный суд Воронежа приговорил бывшего ректора к пяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Обвиняемый собирается обжаловать приговор.