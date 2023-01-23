Экс-ректор воронежского вуза получил три года колонии за растрату 58 млн рублей

По данным следствия, фигурант уголовного дела незаконно выписывал коллегам выплаты и премии, которыми распоряжался по своему усмотрению. Всего он присвоил 58 миллионов рублей, которые должны были получить 180 сотрудников. Преступления совершались с 2015 по 2020 год.