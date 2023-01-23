Родители рассказали, почему им не нравятся сертификаты на дополнительное образование детей

Руководитель объединения многодетных семей «Мир семьи», член Рязанского областного совета женщин Елена Коновалова отмечает слабую проработку инициаторами введения сертификатов существенных для родителей вопросов. По ее словам, на сертификат зачисляются средства на год, он сразу уходит на оплату выбранного кружка. Между тем, по ее мнению, правильнее было бы распределить эту сумму на несколько этапов, чтобы у родителей и детей была возможность сменить кружок в течение учебного года.