Родители рассказали, почему им не нравятся сертификаты на дополнительное образование детей

Представители родительских комитетов различных регионов РФ прокомментировали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» введение сертификатов на персонифицированное дополнительное образование. По их мнению, сертификаты существенно ограничивают возможности детей получать дополнительное образование, прежде всего потому, что с их помощью нельзя оплатить посещение более чем одного кружка.
По инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в отдельных регионах России был запущен проект «Равные возможности – детям». Одним из направлений проекта стала выдача сертификатов на персонифицированное дополнительное образование. Данными сертификатами планируется осуществлять оплату посещения детьми кружков. Однако по результатам введения их в некоторых регионах выяснилось, что оплатить сертификатом можно только один кружок, отметила директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
Слова коллеги подтвердила руководитель Ассоциации семей России Оксана Падалко. Она сообщила, что без сертификата в ряде регионов невозможно бесплатно получить дополнительное образование. Некоторые семьи, особенно, многодетные и неполные, которые ограничены в средствах, бьют тревогу, потому что они оказались в патовой ситуации: денег для оплаты коммерческих кружков у них нет, а возможность посещать бесплатные исчезла.
«Родителей, по сути дела, принуждают переходить на сертификаты. Вопрос ставится очень просто: или через сертификат дополнительного образования, или никак. Сертификата обычно хватает на один кружок, но, как нам сообщают родители, иногда даже на один не хватает, и им приходится доплачивать», — рассказала Оксана Подалко.
Сертификат создает сложности и при выборе ребенком кружка. Желания детей часто меняются: в начале они хотят что-то одно, потому хотят попробовать себя в другом. Но если сертификат потрачен на какой-то кружок, перенести его на другой в течение учебного года невозможно.
«Сертификат дополнительного образования проблематичен тем, что с ним очень сложно с одного направления на другое перейти. Ребенок может позаниматься полгода, предположим, в секции дзюдо и понять, что ему этот вид спорта не близок, но он уже на этот год записан, и вынужден или ходить без желания на эту секцию, или просто из нее уходить», — пояснила Оксана Подалко.
Руководитель объединения многодетных семей «Мир семьи», член Рязанского областного совета женщин Елена Коновалова отмечает слабую проработку инициаторами введения сертификатов существенных для родителей вопросов. По ее словам, на сертификат зачисляются средства на год, он сразу уходит на оплату выбранного кружка. Между тем, по ее мнению, правильнее было бы распределить эту сумму на несколько этапов, чтобы у родителей и детей была возможность сменить кружок в течение учебного года.
«У нас получается, что мы вроде как можем выбрать два кружка, но по факту оказывается, что сертификата хватает на один хороший кружок, не более того», — заявила Елена Коновалова.
Руководитель объединения многодетных семей «Мир семьи» не понимает, зачем вводятся сертификаты. Если они ставят цель покончить с поборами, которым подвергаются родители при определении детей в кружки, то цель не достигнута: родители так и остаются со своими пожертвованиями, но лишаются возможности загрузить ребенка еще какой-то активностью.
«Сертификаты ничего здесь не меняют. Спрашивая кулуарно преподавателя о том, что им дает этот сертификат, преподаватель говорит, что ему никакой дополнительной платы с этого сертификата не идет», — рассказала Елена Коновалова.
В целом внедрение системы сертификатов ограничивают детей для получения качественного дополнительного образования, считает руководитель объединения многодетных семей «Мир семьи».
По словам члена ВРОО «Родительский комитет Владимирской области» Алеси Красновой, по результатам проведенного в соцсетях опроса 86% родителей выступили против сертификатов. Родителей, отметила она, возмущает то, что под видом благих намерений их детей, по сути, лишают возможности получать дополнительное образование.
«Если хотим сделать дополнительное образование бесплатным, давайте просто сделаем все кружки бесплатными и уберем платные кружки. Этот вопрос надо так решать, а не через сертификаты», — заявила Алеся Краснова.
Настораживает представителя родительского комитета и цифровой формат взаимодействия с детьми. По ее словам, многие родители против того, чтобы телефонный номер ребенка указывался при регистрации на сайте для получения сертификата.
«Мы знаем, что мошенники звонят по телефонам, и с детьми они все что хочешь могут сделать, обмануть по-всякому», — пояснила Алеся Краснова.
Алеся Краснова не уверена в том, что и ее персональные данные будут защищены должным образом. Но больше всего родителей возмущает добровольно-принудительный порядок оформления сертификатов, к которому прибегают руководители образовательных учреждений. Член ВРОО «Родительский комитет Владимирской области» лишний раз напомнила, что введение сертификатов осуществляется в тестовом режиме, и добровольность оформления их подтверждена ответами профильного комитета Госдумы РФ.