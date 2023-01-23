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Несколько сел в Курской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Общество
Несколько сел в Курской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Жители четырех сел в Курской области остались без электричества после обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Зафиксировано шесть прилетов. Под огонь попало село Волфино в Глушковском районе. Четыре населенных пункта остались без света, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский», — указано в сообщении Старовойта.

Электроснабжение должны восстановить в «кратчайшие сроки», сообщил глава региона.

Утром 21 января ВСУ сбросили на мельничном комбинате в поселке теткино две гранаты. Существенных повреждений инфраструктуры нет, из граждан никто не пострадал, сообщил ранее Старовойт.
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