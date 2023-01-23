Несколько сел в Курской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Жители четырех сел в Курской области остались без электричества после обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Зафиксировано шесть прилетов. Под огонь попало село Волфино в Глушковском районе. Четыре населенных пункта остались без света, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский», — указано в сообщении Старовойта.
Электроснабжение должны восстановить в «кратчайшие сроки», сообщил глава региона.
Утром 21 января ВСУ сбросили на мельничном комбинате в поселке теткино две гранаты. Существенных повреждений инфраструктуры нет, из граждан никто не пострадал, сообщил ранее Старовойт.