Как улучшить обзор через лобовое стекло автомобиля: ФАН собрал советы для любой погоды

Безопасность водителя в первую очередь зависит от технического состояния машины и от физического самочувствия самого шофера. Но порой критическое значение имеет и погода, влияющая на комфорт управления транспортным средством, на качество обзора. ФАН собрал советы, как обеспечить хороший обзор через лобовое стекло автомобиля.
Иней и наледь
Самое долгое и трудоемкое — это очищение автостекол от инея и наледи. Приходится довольно продолжительное время ждать, пока тепло печки заставит их растаять. Особо нетерпеливые водители нередко пытаются использовать кипяток, окатив им лобовое, но делают только хуже. К сожалению, не слишком помогает и незамерзайка в бачке омывателя, если ехать надо быстро.
Хорошо, если машина стоит в гараже или оборудована предпусковым подогревателем. Кое-кто раскошелился и на дворники с подогревом. Но если таких возможностей нет, то потоки воздуха системы обогрева салона стоит все перевести на стекло и выкрутить температуру на максимум. Чтобы ускорить нагрев стекла, можно включить рециркуляцию воздуха внутри салона. Ну, а помочь технике можно, поработав снаружи специальным скребком.
Если стекла заиндевели изнутри, это говорит не только о крепких морозах, но и о повышенной влажности в салоне автомобиля. Борьбу с этим явлением тоже придется вести при помощи выкрученной на максимум печки и режима обдува стекла. Кроме того, включение кондиционера (при его наличии и исправном состоянии) поможет поскорее осушить воздух и устранить наледь.
Дождь и туман
Каждый автомобилист сталкивался с запотеванием стекол машины снаружи во время промозглой и сырой погоды, ухудшением видимости, когда идет дождь. К счастью, сейчас существует немало качественной автохимии. Специальные средства образуют защитную пленку, достаточно устойчивую к воздействию пыли и влаги. Стекло следует хорошо очистить и просушить, нанести выбранное средство при помощи распылителя, дать ему высохнуть, а затем отполировать мягкой сухой тканью или бумажным полотенцем. Теперь грязь и вода будут попросту скатываться с лобового стекла. Однако процедуру придется периодически повторять.
Конденсат в салоне
Ну, и кто не сталкивался с запотеванием стекол машины изнутри? Причиной выпадения конденсата может быть повышенная влажность в салоне вкупе с большой разницей внутренней и внешней температуры воздуха, повышенное давление у водителя или пассажира, да даже не очень трезвый спутник и его разгоряченное дыхание. Снижению влажности в салоне авто оперативно поспособствует работа кондиционера. Включать его можно одновременно с печкой, и тогда просыхание стекол пройдет быстрее. Также предотвратить выпадение конденсата поможет специальная автохимия, нанесенная заранее на стекла.
В дождливый сезон владельцы очень подержанных авто оставляют в салоне пачку обычной поваренной соли в районе торпеды. Соль отлично абсорбирует избыток влажности, и сокращает запотевание стекол изнутри. Однако стоит признать, это не очень здоровый способ осушения воздуха в авто, поскольку ионы соли незаметно, но верно вредят металлическим частям машины.
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