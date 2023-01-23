Как улучшить обзор через лобовое стекло автомобиля: ФАН собрал советы для любой погоды

Ну, и кто не сталкивался с запотеванием стекол машины изнутри? Причиной выпадения конденсата может быть повышенная влажность в салоне вкупе с большой разницей внутренней и внешней температуры воздуха, повышенное давление у водителя или пассажира, да даже не очень трезвый спутник и его разгоряченное дыхание. Снижению влажности в салоне авто оперативно поспособствует работа кондиционера. Включать его можно одновременно с печкой, и тогда просыхание стекол пройдет быстрее. Также предотвратить выпадение конденсата поможет специальная автохимия, нанесенная заранее на стекла.