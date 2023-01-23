Журналистка Соколовская: скандал с танками Leopard скрывает реальный план ВСУ

По ее словам, главным итогом встречи глав военных ведомств стран НАТО и их союзников стали не разногласия по поводу передачи танков Leopard Киеву, а формирование широкой проукраинской коалиции. Журналистка усматривает в этом подготовку к наступлению ВСУ, которое стараются скрыть за скандалом с поставками бронетехники.