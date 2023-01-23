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Журналистка Соколовская: скандал с танками Leopard скрывает реальный план ВСУ

Армия
Журналистка Соколовская: скандал с танками Leopard скрывает реальный план ВСУ

За шумихой вокруг передачи немецких танков Leopard Киеву НАТО и Украина скрывают свои истинные военные планы. Об этом заявила украинская журналистка Янина Соколовская, сообщает «Экономика Сегодня».

По ее словам, главным итогом встречи глав военных ведомств стран НАТО и их союзников стали не разногласия по поводу передачи танков Leopard Киеву, а формирование широкой проукраинской коалиции. Журналистка усматривает в этом подготовку к наступлению ВСУ, которое стараются скрыть за скандалом с поставками бронетехники.

«Суть в том, что они готовятся к наступлению, которое анонсируют почему-то на весну, но я не знаю ни одного успешного наступления, которое было бы анонсировано заранее. Значит, оно будет не весной, а будет тогда, когда будет, и они к нему готовы», — сказала Соколовская.

По мнению журналистки, еще одной причиной нежелания Германии передавать бронетехнику Киеву, являются опасения того, что на Украине может разрушиться коммерческий миф танков Leopard.
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