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Экс-первая ракетка мира Джокович назвал «взрывным» игроком российского теннисиста Рублева

Спорт
Экс-первая ракетка мира Джокович назвал «взрывным» игроком российского теннисиста Рублева

Бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович высказался о предстоящей встрече с россиянином Андреем Рублевым.

Сербский теннисист Новак Джокович рассчитывает разгромить Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Об этом экс-первая ракетка мира рассказал после матча против австралийца Алекса де Минора, высоко оценив уровень мастерства россиянина.

«Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок», — отметил Джокович.

Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии с участием Рублева пройдет 25 января, пишет RT. Российские теннисисты выступают на турнире в Мельбурне под нейтральным флагом. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль.
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