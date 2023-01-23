Экс-первая ракетка мира Джокович назвал «взрывным» игроком российского теннисиста Рублева

Сербский теннисист Новак Джокович рассчитывает разгромить Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Об этом экс-первая ракетка мира рассказал после матча против австралийца Алекса де Минора, высоко оценив уровень мастерства россиянина.