Школьница попала в воспитательную колонию за зверское убийство матери под Новосибирском

В Новосибирской области осудили 15-летнюю школьницу, которая обвиняется в зверской расправе над собственной матерью. В колонии девочка проведет шесть с половиной лет, сообщили в суде.
Преступление было совершено 30 июля 2022 года в Бердске. Как выяснило следствие, в тот день мать и дочь серьезно поругались на бытовой почве, девочка решила убить родительницу. Найдя на кухне нож, школьница набросилась на женщину и нанесла не менее 31 удара лезвием по груди, шее, животу и рукам. От полученных травм сибирячка скончалась на месте.
В отношении юной преступницы было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По решению суда фигурантка будет отбывать наказание в воспитательной колонии.