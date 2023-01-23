Школьница попала в воспитательную колонию за зверское убийство матери под Новосибирском

Преступление было совершено 30 июля 2022 года в Бердске. Как выяснило следствие, в тот день мать и дочь серьезно поругались на бытовой почве, девочка решила убить родительницу. Найдя на кухне нож, школьница набросилась на женщину и нанесла не менее 31 удара лезвием по груди, шее, животу и рукам. От полученных травм сибирячка скончалась на месте.