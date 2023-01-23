Мужчина замерз насмерть после падения в колодец в Омской области

Мужчина упал в колодец и умер в Омской области. Возможная причина трагедии – переохлаждение, сообщили в СКР по региону. Полиция начала проверку по факту происшествия.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в селе Бражниково вечером. Тело мужчины было обнаружено в колодце водонапорной колонки. Следователи выдвинули версию, что сельчанин собирался набрать воды и поскользнулся. Смерть наступила в результате переохлаждения организма. Специалисты устанавливают организацию, которая обслуживает колодец.