Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчина замерз насмерть после падения в колодец в Омской области

Происшествия
Мужчина замерз насмерть после падения в колодец в Омской области

Мужчина упал в колодец и умер в Омской области. Возможная причина трагедии – переохлаждение, сообщили в СКР по региону. Полиция начала проверку по факту происшествия.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в селе Бражниково вечером. Тело мужчины было обнаружено в колодце водонапорной колонки. Следователи выдвинули версию, что сельчанин собирался набрать воды и поскользнулся. Смерть наступила в результате переохлаждения организма. Специалисты устанавливают организацию, которая обслуживает колодец.
колодец полиция омск
Военкоры ФАН
Лучшие в аду