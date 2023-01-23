Сенатор Карасин напомнил Кисиде о демонтаже российско-японского позитива в 2022 году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, рассуждая о необходимости договора с Россией, должен помнить о действиях Токио в 2022 году. Об этом председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин написал в Telegram.
Кисида ранее сообщил, что японские власти по-прежнему рассчитывают на переговоры с Москвой по территориальному вопросу. По словам Карасина, эта тема утратила актуальность для российской стороны.
«Буквально сегодня премьер-министр Кисида неожиданно заявил о сохранении прежнего курса на заключение мирного договора с Россией. Тогда непонятно, зачем Токио в 2022 году пошел на демонтаж всего накопленного за последние десятилетия позитива, включая разрушение межгосударственного взаимодействия», — напомнил парламентарий.
Япония в свете украинского кризиса стала совершать недружественные шаги в отношении РФ. Москва в ответ отказалась от диалога по мирному договору по итогам Второй мировой войны. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не видит конструктива в действиях Токио, передает Национальная служба новостей.