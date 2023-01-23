Сенатор Карасин напомнил Кисиде о демонтаже российско-японского позитива в 2022 году

Япония в свете украинского кризиса стала совершать недружественные шаги в отношении РФ. Москва в ответ отказалась от диалога по мирному договору по итогам Второй мировой войны. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не видит конструктива в действиях Токио, передает Национальная служба новостей.