Эксперты ACER указали на отсутствие эффекта от механизма ограничения стоимости газа в ЕС

Введение в Евросоюзе так называемого механизма коррекции рынка, призванного ограничить всплески цен на газ, пока никак не повлияло на стоимость этого энергоресурса, следует из сообщения европейского Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).
Там пока не наблюдают каких бы то ни было значительных воздействий, которые бы однозначно и напрямую свидетельствовали об изменениях, произошедших благодаря механизму. Анализ осложнило то, что начало действия поправок в законодательство совпало со значительным понижением цен на газ в регионе, в частности относительно второй половины 2022 года.
ACER не может сделать вывод, является ли динамика рынка в первые недели 2023 года прямым или косвенным следствием введения механизма коррекции рынка. Однако специалисты не исключают его влияния на финансовые и энергетические рынки в будущем.