Эксперты ACER указали на отсутствие эффекта от механизма ограничения стоимости газа в ЕС

Там пока не наблюдают каких бы то ни было значительных воздействий, которые бы однозначно и напрямую свидетельствовали об изменениях, произошедших благодаря механизму. Анализ осложнило то, что начало действия поправок в законодательство совпало со значительным понижением цен на газ в регионе, в частности относительно второй половины 2022 года.