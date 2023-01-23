Режиссер «Сватов» Радзюкевич высказал желание пойти добровольцем на СВО

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич высказал желание отправиться добровольцем в зону СВО. Он заявил, что готов поддержать жителей Донбасса.
Радзюкевич заявил, что сейчас ему не позволяет здоровье пойти добровольцем, но при первой возможности он планирует отправиться на фронт и оказать поддержку жителям Донбасса. Режиссер заявил, что своих взглядов не меняет.
«Я вырос в семье офицера-пограничника. Мой прадед — донской казак, украинец. Бабушка тоже украинка», — высказался Радзюкевич порталу «Столица С».
Кинематографист считает, что нужно гордиться теми, кто защищает Родину. По словам Радзюкевича, родная страна — это матери, дети, жены, сестры, поэтому стоять за нее — долг каждого мужчины.