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Режиссер «Сватов» Радзюкевич высказал желание пойти добровольцем на СВО

Общество
Режиссер «Сватов» Радзюкевич высказал желание пойти добровольцем на СВО

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич высказал желание отправиться добровольцем в зону СВО. Он заявил, что готов поддержать жителей Донбасса.

Радзюкевич заявил, что сейчас ему не позволяет здоровье пойти добровольцем, но при первой возможности он планирует отправиться на фронт и оказать поддержку жителям Донбасса. Режиссер заявил, что своих взглядов не меняет.

«Я вырос в семье офицера-пограничника. Мой прадед — донской казак, украинец. Бабушка тоже украинка», — высказался Радзюкевич порталу «Столица С».

Кинематографист считает, что нужно гордиться теми, кто защищает Родину. По словам Радзюкевича, родная страна — это матери, дети, жены, сестры, поэтому стоять за нее — долг каждого мужчины.
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