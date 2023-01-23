«Порядок в небе и на воде»: эксклюзивное интервью ФАН руководителя следственного отдела Сергея Сумарокова

— Особого подхода к расследованию требуют уголовные дела о преступлениях, совершенных либо несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних. К сожалению, такие факты тоже имеют место. В прошлом году был случай, когда в результате невнимательности судоводитель совершил наезд на ребенка, находившегося в акватории реки Ока. Ребенок катался на водных лыжах, но потерял равновесие и упал. Другой судоводитель в силу невнимательности, наехал на него и причинил тяжкие телесные повреждения. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Руководство нашего управления, центрального аппарата Следственного комитета, а также органы Прокуратуры взяли на особый контроль ход расследования этого уголовного дела. Следователи отнеслись очень ответственно и сделали все в кратчайшие сроки. Провели ряд экспертиз, следственных действий, в том числе и связанных с конструированием ситуации, которая произошла на воде — для этого привлекались маломерные суда.