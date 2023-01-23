«Порядок в небе и на воде»: эксклюзивное интервью ФАН руководителя следственного отдела Сергея Сумарокова

Руководитель московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК РФ Сергей Сумароков в интервью ФАН рассказал о нюансах своей работы, нарушениях, связанных с эксплуатацией воздушного и водного транспорта, и необходимости просвещения молодого поколения.
— Сергей Борисович, здравствуйте. Расскажите о работе Вашего следственного отдела. Есть ли своя специфика у следственных действий на воздушном и водном транспорте?
— Добрый день. Конечно. Мы специализированные следственные органы, поэтому и занимаемся определенной спецификой. Наш отдел конкретно расследует уголовные дела о преступлениях, связанных с нарушениями правил эксплуатации воздушного и водного транспорта. Работа в этом направлении имеет определенные особенности. У нас есть помощники-криминалисты, которые на своем опыте разрабатывают различные методические рекомендации. Всем управлением мы коллективно выезжали на учения, где практиковались правильно составлять процессуальные документы различных происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте.
— Какие нарушения, связанные с воздушным транспортом, чаще всего встречаются?
— Как правило, собственники или эксплуатанты воздушных судов в силу того, что, может быть, хотят где-то экономить, содержат технику в надлежащем техническом состоянии, или документы на нее в просроченным виде. Обслуживание воздушных судов всегда требует определенных, как физических, так и материальных затрат. Поэтому все происшествия связаны именно с ненадлежащим техническим состоянием транспорта.
— Часто ли приходится иметь дело с нелицензированными учреждениями, которые обучают управлять летательными и плавающими транспортными средствами?
— Мы все знаем, что для управления как воздушными судами, так и маломерными плавательными средствами, требуются определенные документы, подтверждающие обучение и знание определенных правил. За их нарушение предусмотрена ответственность, она достаточно серьезная. На территории Московского транспортного региона в прошлом году был ряд происшествий, связанных с катанием на парапланах. В результате падения с них граждане порой получали тяжкий вред здоровью. Мы столкнулись с проблемой, что оказание подобных летных услуг, к нашему удивлению, не имеет достаточно жесткой и конкретной нормативной базы. Поэтому руководство нашего управления планирует обратиться в соответствующие структуры с законодательной инициативой. Потому что оказание таких услуг требует от специалистов соответствующей лицензии, необходимых навыков и соблюдения правил безопасности.
— С какими еще происшествиями в Московском регионе приходилось сталкиваться?
— Это предоставление в аренду маломерных судов лицам, которые не имеют права на управление ими. Законодательство предполагает наличие возможности управления такими судами в определенных условиях. Но когда эти катания осуществляются на «судовыходах» Москвы-реки или иных водоемов, это создает угрозу как лицам, которые сами катаются, так и другим участникам движения по водоемам.
— Как часто встречаются самодельные воздушные и водные средства? Какие происшествия, связанные с ними, можете вспомнить?
— На моей памяти был случай, который, к сожалению, повлек за собой смерть конструктора. Из-за технической неполадки и отсутствия необходимого опыта управления самодельный летательный аппарат упал и разбился. Были случаи расследования уголовных дел, связанных с гибелью граждан, которые передвигались на самодельных водных судах. Это была лодка, которую человек самостоятельно изготовил по всем чертежам, и она соответствовала предъявляемым требованиям. Но в силу погодных условий произошло происшествие. Человек погиб.
— Приходилось ли Вашему отделу осуществлять следственные действия за границей? Сталкивались с какими-либо препятствиями от зарубежных коллег?
— Мы расследуем уголовное дело о преступлении, совершенном в Королевстве Таиланд — столкновение двух маломерных судов, в результате которого погибли малолетние дети, граждане Российской Федерации. Мы расследуем уголовное дело о преступлении, которое произошло на территории Китайской Народной Республики. В результате каких-то технических дефектов и неправильной эксплуатации определенной техники произошло возгорание воздушного судна: оно было повреждено и восстановлению не подлежит. Расследуем также недавний случай, связанный с падением самолета в Непале, в результате которого погибли четыре гражданина Российской Федерации. Поэтому практика такая имеется. Имеются, конечно, определенные сложности, но мы имеем правовые инструменты, которыми активно пользуемся.
— Какие дела из Вашей практики Вам особенно запомнились?
— Особого подхода к расследованию требуют уголовные дела о преступлениях, совершенных либо несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних. К сожалению, такие факты тоже имеют место. В прошлом году был случай, когда в результате невнимательности судоводитель совершил наезд на ребенка, находившегося в акватории реки Ока. Ребенок катался на водных лыжах, но потерял равновесие и упал. Другой судоводитель в силу невнимательности, наехал на него и причинил тяжкие телесные повреждения. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Руководство нашего управления, центрального аппарата Следственного комитета, а также органы Прокуратуры взяли на особый контроль ход расследования этого уголовного дела. Следователи отнеслись очень ответственно и сделали все в кратчайшие сроки. Провели ряд экспертиз, следственных действий, в том числе и связанных с конструированием ситуации, которая произошла на воде — для этого привлекались маломерные суда.
— Чем еще занимаются следователи вашего отдела?
— Помимо расследования уголовных дел и проведения проверок по сообщениям преступлений, следователи как нашего отдела, так и всего Следственного комитета на постоянной основе занимаются общественной профилактической работой. Мы приезжаем в учебные учреждения, проводим профилактические беседы, рассказываем о своей работе, о своей профессии. Цель всего этого — исключить в будущем возможность неприятных происшествий, которые могут произойти в результате невнимательности или незнания. По результатам таких бесед некоторые дети вдохновляются и поступают в учебные заведения Следственного комитета.