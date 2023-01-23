Гастроэнтеролог Хасанова рассказала, можно ли на самом деле есть авокадо при гастрите

Авокадо для многих является одним из любимых лакомств. Оно богато калием, клетчаткой, фолиевой кислотой и полезными жирами. Несмотря на калорийность плода – его часто используют в диетах. Употребление авокадо может способствовать снижению уровню холестерина в крови. Однако бытует мнение, что людям с воспалением слизистой желудка (гастрит) не рекомендуется употреблять его в пищу. Врач-гастроэнтеролог Нурия Хасанова во время беседы с корреспондентом ФАН развеяла миф о данном суждении.
«Авокадо при гастрите можно. Это жировой продукт, он не должен сильно повлиять на воспаление желудка. За счет того, что это мягкой консистенции жирный продукт не вызывает повышенную секрецию, как другие овощи. Например, от свежего красного перца у больного гастритом, в период обострения, может заболеть живот. Авокадо – мягкий продукт, который обладает обволакивающим действием», — объяснила врач.
Тем не менее пациентам, страдающим болезнями желчного пузыря и поджелудочной железы лучше воздержаться от употребления авокадо.
«Другое дело, если есть проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем. Авокадо может провоцировать дискомфорт и обострение, потому что является жирным продуктом, по сути своей», — рассказала Нурия Хасанова.
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