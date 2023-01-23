Гастроэнтеролог Хасанова рассказала, можно ли на самом деле есть авокадо при гастрите

Авокадо для многих является одним из любимых лакомств. Оно богато калием, клетчаткой, фолиевой кислотой и полезными жирами. Несмотря на калорийность плода – его часто используют в диетах. Употребление авокадо может способствовать снижению уровню холестерина в крови. Однако бытует мнение, что людям с воспалением слизистой желудка (гастрит) не рекомендуется употреблять его в пищу. Врач-гастроэнтеролог Нурия Хасанова во время беседы с корреспондентом ФАН развеяла миф о данном суждении.