Бывшая жена Гуфа Айза ответила на слухи о связи с Ягудиным и Малафеевым

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза, сменившая имя на Айза-Лилуна Ай, прокомментировала слухи о связи с фигуристом Алексеем Ягудиным и футболистом Вячеславом Малафеевым. Рэп-исполнительница и блогер заявила, что у нее не было никакого интима со спортсменами.
Знаменитость стала гостьей Rutube-шоу «Злые языки», в котором обсуждают самые неожиданные сплетни о звездах. Речь зашла про слухи о связи Айзы с Малафеевым. Бывшая жена Гуфа подтвердила, что ее подозревали в романе с футболистом после шоу «Звезды в Африке».
«Но ни с Ягудиным, ни с Малафеевым у меня не было секса», — приводит слова рэп-исполнительницы издание «Дни.ру».
Блогер уточнила, что с футболистом они только друзья. По словам Айзы, она верит в дружбу после интима, но не верит в секс по дружбе.