Бывшая жена Гуфа Айза ответила на слухи о связи с Ягудиным и Малафеевым

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза, сменившая имя на Айза-Лилуна Ай, прокомментировала слухи о связи с фигуристом Алексеем Ягудиным и футболистом Вячеславом Малафеевым. Рэп-исполнительница и блогер заявила, что у нее не было никакого интима со спортсменами.