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Американские ученые благодаря ракушкам выяснили, как в прошлом менялся климат Земли

Общество
Американские ученые благодаря ракушкам выяснили, как в прошлом менялся климат Земли

Деформированные ракушки помогли американским ученым выяснить, как менялся климат Земли в меловой период, когда произошло закисление океана и чего человечеству ждать в будущем.

Порядка 100 млн лет назад на дне океана извергались вулканы, что привело к дефициту кислорода в воде и снижению уровня pH. Исследователи обратили внимание на одноклеточные, которые сформировали вокруг себя раковины из карбоната кальция, пишет Planet Today.

Ученые проанализировали содержание раковин и выяснили, что при окислении океана ракушки стали потреблять из воды меньше кальция и углекислого газа. Это спровоцировало временное похолодание климата. В будущем возможна подобная ситуация, но временное похолодание не спасет от глобального потепления.
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