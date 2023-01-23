Минобороны ФРГ сообщило об отправке в Польшу двух эшелонов зенитно-ракетных систем Patriot

Напомним, решение об отправке ПВО из запасов немецкой армии в Польшу было принято после инцидента с падением украинской ракеты в поселке Пшеводув в ноябре 2022 года. Выпущенная из С-300 ракета убила двух фермеров. В НАТО призвали, что снаряд был украинским. Для защиты поляков западные партнеры пообещали Варшаве партию Patriot.