Минобороны ФРГ сообщило об отправке в Польшу двух эшелонов зенитно-ракетных систем Patriot

ФРГ отправила в Польшу первые два эшелона зенитно-ракетных систем Patriot. В минобороны страны сообщают, что они уже на пути к месту назначения.
Сообщение об отправке двух эшелонов в Польшу появилось 23 января на страничке ВВС ФРГ в Twitter. Конвой с комплексами сопровождают 40 автомобилей и 150 единиц живой силы.
«Они поддержат защиту целостности и безопасности воздушного пространства территории нашего альянса на восточном фланге НАТО», — указано в заявлении.
Напомним, решение об отправке ПВО из запасов немецкой армии в Польшу было принято после инцидента с падением украинской ракеты в поселке Пшеводув в ноябре 2022 года. Выпущенная из С-300 ракета убила двух фермеров. В НАТО призвали, что снаряд был украинским. Для защиты поляков западные партнеры пообещали Варшаве партию Patriot.