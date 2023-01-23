«Бесстыжий» Таллин: что стоит за намерением эстонцев заблокировать Финский залив для наших судов

Напомним, что аналогичная история уже имела место летом этого года. Тогда Литва заблокировала транзит грузов через свою территорию в Калининградскую область РФ в нарушение всех договоренностей. Тогда Еврокомиссия надавила на Вильнюс и тот был вынужден вновь разрешить провоз.