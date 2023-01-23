«Бесстыжий» Таллин: что стоит за намерением эстонцев заблокировать Финский залив для наших судов

Анонсированное Таллином закрытие судоходства для российских кораблей по водам Финского залива нарушает множество международных норм, а также является актом агрессии. Вероятно, решение в ближайшее время будет принято. В этом случае России необходимо выработать механизм противодействия подобным шагам. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов.
Сегодня, 23 января, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн собирается ввести прибрежную «прилежащую зону» в Финском заливе. Данный шаг позволит перекрыть российское судоходство по нему.
«Это логичное продолжение той политики, которую проводит это прибалтийское государство. То есть жестко антироссийскую внешнюю политику. Получается у нас нет сомнений в том, что Эстония пойдет на такой шаг. Для всех понятно и очевидно, что он будет противоречить международному морскому праву. Но международная конъюнктура, которая сейчас существует, подразумевает, что целый ряд стран просто закроет на это глаза», — рассказал эксперт.
Денисов отметил, что в случае имплементации плана, России необходимо будет отвечать. Однако ответ должен быть четко выверенным, во избежание потенциальной катастрофы.
«И в этом контексте возникает вопрос — как мы будем реагировать на это? Есть ли у нас эффективные механизмы реакции на подобные действия? Мы сейчас просто будем ожидать окончательного решения. Если оно действительно будет, то придется, видимо, какие-то ассиметричные пути находить. Очень важно, чтобы это мероприятие не закончилось открытым военным конфликтом. Эстония, как мы знаем, все-таки является страной-членом НАТО», — подытожил собеседник нашего изданию.
Напомним, что аналогичная история уже имела место летом этого года. Тогда Литва заблокировала транзит грузов через свою территорию в Калининградскую область РФ в нарушение всех договоренностей. Тогда Еврокомиссия надавила на Вильнюс и тот был вынужден вновь разрешить провоз.