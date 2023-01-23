Астроном Борисов сообщил о приближении к Земле пятиметрового астероида

Специалист заметил 2023 BU несколько недель назад и сообщил о нем в Центр малых планет. Диаметр космического объекта составляет около пяти-шести метров. Он пролетит мимо Земли на расстоянии нескольких тысяч километров. Ближе всего к планете он окажется 26 января, передает РИА Новости.