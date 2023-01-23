Астроном Борисов сообщил о приближении к Земле пятиметрового астероида

Неизвестный ранее астероид, которому дали название 2023 BU, пролетит мимо Земли на очень близком расстоянии, сообщил российский астроном Геннадий Борисов.
Специалист заметил 2023 BU несколько недель назад и сообщил о нем в Центр малых планет. Диаметр космического объекта составляет около пяти-шести метров. Он пролетит мимо Земли на расстоянии нескольких тысяч километров. Ближе всего к планете он окажется 26 января, передает РИА Новости.
«И по размерам не подходит, потенциально опасные астероиды — более 150 метров диаметром», — заверил Борисов.
Он заключил, что беспокоиться об астероиде не стоит, так как он не способен нанести вред Земле. Отмечается, что жители южного полушария смогут увидеть пролетающий в небе объект даже в любительские телескопы.