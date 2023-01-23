Пятый президент Украины Петр Порошенко 2014 году совершил роковую ошибку, из-за которой шанс на урегулирование волнений в стране был упущен. Об этом говорится в материале The Nation.
Такое мнение выразил профессор политологии Род-Айлендского университета, бывший представитель Госдепартамента США Николай Петро. По его словам, девять лет назад Верховная рада, вероятно, осознала важность проведения реформ и приняла «Меморандум мира и согласия».
«Увы, эта идея так и не была реализована. Вместо этого президент Петр Порошенко сделал ставку на национализм», — отметил Петро.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что полномасштабные сражения в Донбассе продолжаются с 2014 года. По его словам, российская спецоперация направлена на урегулирование ситуации, передает Национальная служба новостей.