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Автор The Nation припомнил Порошенко роковую ошибку 2014 года

Политика
Автор The Nation припомнил Порошенко роковую ошибку 2014 года

Пятый президент Украины Петр Порошенко 2014 году совершил роковую ошибку, из-за которой шанс на урегулирование волнений в стране был упущен. Об этом говорится в материале The Nation.

Такое мнение выразил профессор политологии Род-Айлендского университета, бывший представитель Госдепартамента США Николай Петро. По его словам, девять лет назад Верховная рада, вероятно, осознала важность проведения реформ и приняла «Меморандум мира и согласия».

«Увы, эта идея так и не была реализована. Вместо этого президент Петр Порошенко сделал ставку на национализм», — отметил Петро.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что полномасштабные сражения в Донбассе продолжаются с 2014 года. По его словам, российская спецоперация направлена на урегулирование ситуации, передает Национальная служба новостей.
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