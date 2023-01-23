Депутат Петров объяснил значение цифрового здравоохранения в госзакупках лекарств

Депутат Государственной думы, член Комитета по охране здоровья, организатор и ведущий круглого стола «Обращение лекарственных средств в новых условиях» Александр Петров рассказал корреспонденту ФАН, что немаловажным является цифровое здравоохранение, по которому можно оценить успешность проводимых мероприятий.