Депутат Петров объяснил значение цифрового здравоохранения в госзакупках лекарств

В понедельник, 23 января, в Госдуме состоялся круглый стол на тему: «обращение лекарственных средств в новых условиях». Депутаты, сенаторы, главы министерств и соответствующих ведомств обсудили правильно выстроенную систему госзакупок.
Депутат Государственной думы, член Комитета по охране здоровья, организатор и ведущий круглого стола «Обращение лекарственных средств в новых условиях» Александр Петров рассказал корреспонденту ФАН, что немаловажным является цифровое здравоохранение, по которому можно оценить успешность проводимых мероприятий.
«Прежде чем вносить поправки в законопроект нужно собрать предложения. Сегодня это и было сделано. Предложений было достаточно много, теперь они будут в виде запросов, отправленных по профильным ведомствам. Это длинная работа "в кухне", она не заметная. Может быть к концу года мы уже выйдем на какие-то поправки», — объяснил Александр Петров.
По мнению собеседника ФАН, основными темами мероприятия стали: централизация, совместные закупки, двухлетние контракты, объединения групп, обратная реакция по назначениям врачей и взаимодействие в цифровом здравоохранении.
«Цифровое здравоохранение предопределит успех или "не успех" государственных закупок, я в этом уверен. Потому что одну часть мы сделали по маркировкам, вторую часть – по электронным рецептам, третью – по врачебным назначениям и четвертую – по регистру. Это все взаимосвязанные звенья цепочки, без этого мы не сможем видеть набор в целом. Поэтому мы посмотрели большой блок государственных закупок. Это было крайне полезно для депутатов, которые должны понимать зачем и куда идут деньги», — считает депутат.
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