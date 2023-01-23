Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция задержала мужчину, ограбившего дом создателя шоу «Куклы» на 14 млн рублей

Происшествия
Полиция задержала мужчину, ограбившего дом создателя шоу «Куклы» на 14 млн рублей

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали участника разбойного нападения на телепродюсера, у которого год назад украли около 14 млн рублей, сообщили в МВД РФ.

По данным ведомства, двое мужчин ворвались в жилой дом и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили 130 тыс. долларов, 50 тыс. евро и трое наручных часов. Общий ущерб составил около 14 млн рублей. Потерпевшим оказался телепродюсер известного шоу «Куклы».

Полицейские задержали одного из подозреваемых в поселке Марушкинское. Он находился в квартире родственников. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
полиция задержание продюсер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду