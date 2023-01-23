Продажи углеводородов в Пакистан помогут России снизить скидку для других стран

Эксперт Финансового университета при Кабмине РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Исламабад поможет РФ снизить скидку на углеводороды для Китая, Индии и Турции. Ведь сем больше рынков сбыта, тем выше конкуренция, а следовательно можно давать меньший дисконт.