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Продажи углеводородов в Пакистан помогут России снизить скидку для других стран

Экономика
Продажи углеводородов в Пакистан помогут России снизить скидку для других стран

Москва нашла нового покупателя для своих нефти и нефтепродуктов, несмотря на санкции. Им стал Пакистан, пишет «Взгляд».

Российский экспорт сможет покрыть до 35% всех поставок черного золота в исламскую республику, то есть приблизительно это 3,4 млн тонн в год.

Эксперт Финансового университета при Кабмине РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Исламабад поможет РФ снизить скидку на углеводороды для Китая, Индии и Турции. Ведь сем больше рынков сбыта, тем выше конкуренция, а следовательно можно давать меньший дисконт.

В качестве оплаты за нефть предусмотрен как пакистанский рупий, так и бартер. Пока ключевой проблемой остается нехватка танкеров, особенно для перевозки нефтепродуктов, поэтому не исключается железнодорожный транзит через Иран.
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