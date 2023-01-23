Продажи углеводородов в Пакистан помогут России снизить скидку для других стран

Москва нашла нового покупателя для своих нефти и нефтепродуктов, несмотря на санкции. Им стал Пакистан, пишет «Взгляд».
Российский экспорт сможет покрыть до 35% всех поставок черного золота в исламскую республику, то есть приблизительно это 3,4 млн тонн в год.
Эксперт Финансового университета при Кабмине РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Исламабад поможет РФ снизить скидку на углеводороды для Китая, Индии и Турции. Ведь сем больше рынков сбыта, тем выше конкуренция, а следовательно можно давать меньший дисконт.
В качестве оплаты за нефть предусмотрен как пакистанский рупий, так и бартер. Пока ключевой проблемой остается нехватка танкеров, особенно для перевозки нефтепродуктов, поэтому не исключается железнодорожный транзит через Иран.